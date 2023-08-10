حسام أشرف يعود للزمالك بعد قطع إعارته لفريق البنك الأهلي

ينتظم حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار للبنك الأهلي، في تدريبات الفريق الأبيض في الفترة المقبلة وذلك بعد رفض إدارة البنك الأهلي استكمال الإعارة والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق .

خرج أشرف للإعارة من الزمالك للبنك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، ورفض البنك استكمال الموسم ونصف وقرر عودة اللاعب للزمالك لعدم الحاجه له فنيا .

يعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

واستقرت إدارة الزمالك على استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد تقديمه مستويات جيدة مع الفريق الأبيض منذ توليه المهمة الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاث مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.