تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية ابتعد عن التدخين أنت تعاني من مشاكل في الرئة، أما من الناحية المهنية كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها، احرص يا عزيزي في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. بالعكس، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن.

برج الثور

من الناحية الصحية مارس الرياضة بانتظام تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تفضل عمل برنامج غذائي لتحسين وضعك الصحي،أما من الناحية المهنية الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف.

برج السرطان

من الناحية الصحية كل شيء سهل في الوقت الحالي يا عزيزي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

برج الأسد

من الناحية الصحية تفضل عمل برنامج غذائي لتخفيف نسبة الكولسترول في الجسم، أما من الناحية المهنية يمكنك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني. قد تجد دعمًا غير متوقع من الزملاء المتفتحين فيما يخص أسلوب جديد.

برج العذراء

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة المالحة يا عزيزي، أما من الناحية المهنية سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس. جميع المقابلات، سواء مع زملاء العمل أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية.

برج الميزان

من الناحية الصحية حاول ترك الأطعمة الحارة وخاصة فترة الليل،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من البروتينات هذه الفترة، أما من الناحية المهنية يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

برج القوس

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه، من الناحية المهنية لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي، كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

برج الجدي

من الناحية الصحية تفضل عمل دايت في المنزل، لا تندهش اذا شعرت اليوم بأنك متوعك الصحة، سيء المزاج ومشوش. يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك. ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء. لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك.

برج الدلو

من الناحية الصحية حاول أن تخفف من الكافيين، من الناحية المهنية أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

برج الحوت

من الناحية المهنية حاول أن تأخذ إجازة والسفر من باب الترفية عن نفسك، أما من الناحية الصحية تجنب الأطعمة الحارة لأنها تهيج القولون لديك، أما عاطفياً حب جديد ميدخل حياتك ويغيرها للأفضل.