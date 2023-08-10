إفريكسيم بنك يدخل شراكة مع الصين لتعزيز التبادل التجاري

أعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي "إفريكسيم بنك" عن دخوله في شراكة مع المؤسسات الصينية لتعزيز التبادل التجاري لإفريقيا في مجالات الأزياء ومستحضرات التجميل وزيادة عدد العلامات التجارية.

وقال تقرير أصدره البنك قبل قليل، تم تطبيق برنامج Africa Reimagined CAETE الاقتصادي الإفريقي الصيني بمدينة تشانجشا في الفترة من 29 يونيو حتي 2 يوليو الماضي، بما ينعكس علي تعزيز سبل الشراكة بين إفريقيا والصين.

ضمن فعاليات معرض .

ونجحت العديد من العلامات التجارية في بيع منتجاتها وتواصلت مع العديد من الشراكات التجارية المحتملة لتسريع دخولها إلى السوق الصينية.

ولأول مرة ، تمت دعوة ماركات الأزياء المشاركة في عرض أزياء وفعالية مطابقة للأعمال. ودعوة العلامات التجارية للعناية بالبشرة والمشروبات إلى حدث ترويجي لمطابقة الأعمال في منطقة التجارة الحرة بين الصين وأفريقيا (FTZ) في Gaoqiao. .

أدى ذلك إلى قيام العلامات التجارية بإنشاء علاقات قوية مع Gaoqiao وعرض منتجاتها في منطقة التجارة الحرة من أجل شراكات تجارية مستقبلية.

