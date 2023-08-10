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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اشتعال حريق في ميكروباص بمدينة الخانكة

حريق سيارة
حريق سيارة
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اشتعل حريق في سيارة ميكروباص، بمدينة الخانكة في القليوبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغاً باشتعال حريق بسيارة ميكروباص في مدينة الخانكة.

تم الدفع بسيارة إطفاء لمحل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة ميكروباص، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مدينة الخانكة سيارة ميكروباص اللواء نبيل سليم اشتعال النيران