مرارة الصدمة.. تعليق حزين من كورتوا بعد إصابته بالصليبي

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، صدمة قوية بتأكد إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليفقد الملكي الحارس الأساسي طوال الموسم المقبل 2023-2024.

علق كورتوا على إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وتأكد غيابه عن الملاعب حتى شهر أبريل القادم، برسالة حزينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأصيب كورتوا في مران الريال، وأكدت الفحوصات الطبية أن الحارس البلجيكي تعرض لإصابة الرباط الصليبي، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.

وتحدث حارس الملكي عبر «إنستجرام» عن الإصابة، معبرًا عن مرارة صدمته، قائلًا: «المرور بأشياء مثل هذه أمر خارج التوقعات، ولكن ليس علينا سوى قبوله كما هو».

وأضاف حارس مرمى منتخب بلجيكا: «الوقت قد حان للتغلب على هذه الإصابة والعودة بشكل أقوى».

وتابع: «أرغب في شكر الجميع على رسائل الدعم والحب والتشجيع التي تلقيتها والتي تمدني بالطاقة للمضي قدمًا».

وأتم كورتوا: «وأرغب في التأكيد على أن هذه الرسائل تمنحني الدوافع والتحفيز على التعافي والعودة في أقرب وقت ممكن».

وبعد إصابة تيبو كورتوا وغيابه عن الميرينجي لمدة لا تقل عن 8 أشهر، قد يدخل ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مجددًا للتعاقد مع حارس مرمى بجانب الأوكراني أندريه لونين.