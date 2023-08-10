العلماء يفكون لغز الجانب المظلم من القمر

اكتشف من قبل العلماء أن البقعة الحرارية الموجودة على الجانب الآخر من القمر ترتبط بتجمع من الغرانيتات الساخنة. هذه الصخور تشكلت فقط في ظروف تشبه تلك الموجودة على الأرض، وهذا ليس سوى جزء من الألغاز المتعلقة بالبراكين القمرية التي كانت تُعتَقَد منقرضة منذ زمن بعيد.

في العصور الوسطى، كان علماء الفلك يعتقدون أن البقع السوداء الكبيرة الموجودة على سطح القمر تمثل بحارًا ممتلئة بالماء. ومع مرور الوقت، تبين أن هذه البقع هي في الواقع حقول بركانية، وتشكل سهولًا مسطحة تغطيها حمم بازلتية صلبة.

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قامت البعثات السوفيتية والأمريكية بجمع العديد من العينات من الصخور البركانية على سطح القمر. وتبين أن جميع هذه العينات قديمة جدًا، حيث يُقدَر عمرها بأكثر من ثلاثة مليارات سنة.

بناءً على البيانات المتوفرة، قال العلماء أنه قبل مئات الملايين من السنين بعد تشكل القمر، كان هناك محيط من الصخور المنصهرة يغطي سطحه. عندما يبرد هذا الانصهار، تترسب المعادن ذات الكثافة الأدنى، وهذه هى العملية التي تشكلت بها البقع السوداء على سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، تشكلت قشرة القمر على سطح المحيط المنصهر المبرد.

ظلت هذه النظرية دون تغيير تقريبًا لمدة نصف قرن، حتى عام 2020، عندما قامت مهمة "تشانغ'e" الفضائية بتسليم عينات جديدة من الصخور القمرية إلى الأرض.

بعد التحليلات، فوجئ العلماء عندما اكتشفوا أن البازلت في الجزء الهامشي من المحيط القمري يبلغ عمره حوالي ملياري سنة. وتؤكد العينات الصخرية أن النشاط البركاني على سطح القمر استمر لمدة 2.5 مليار سنة.

في الآونة الأخيرة، اكتشف العلماء الأمريكيون أنه على الرغم من عدم وجود براكين نشطة حاليًا على سطح القمر، قد تكون هناك خزانات صهارة ساخنة لا تزال موجودة تحت القشرة السطحية. وبناءً على التركيب الكيميائي، قد لا تكون هذه الصهارة الناتجة طبقة بازلتية كما هو معروف، بل قد تكون طبقة من الغرانيت.