كمبوند البروج بالشروق.. ادفع مقدم 10% وأقساط تصل إلى 14 سنة

كمبوند البروج بالشروق واحد من أبرز المشروعات الضخمة والمميزة، بخدمات متكاملة وبنية تحتية على أحدث مستوى، وقد حرصت شركة Capital Group Properties المطورة على توفير وحدات ذات أسعار تنافسية بحيث تتلائم مع طبيعة وظروف المستثمرين والملاك علاوة على توفير مراكز طبية حديثة ومدارس وجامعات دولية ومساحات خضراء واسعة ولاند سكيب ونافورات راقصة رائعة وكل ذلك بمقدم حجز بسيط وتقسيط على فترات طويلة.

موقع كمبوند البروج بالشروق

يتميز كمبوند البروج بموقع جغرافي مميز من أجل جذب المستثمرين، لذا إهتمت Capital Group Properties الشركة المطورة على إختيار التجمع الخامس الموجود بمدينة الشروق، طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي كموقع مثالي للمشروع.

تصميم ومساحة كمبوند البروج بالشروق

يأتي كمبوند البروج على مساحة واسعة تبلغ 1200 فدان وقد تم تخصيص نحو 83% من مساحته للخدمات، والباقي للمساحات الخضراء أي 17% من المساحة للمباني.

المكونة من شقق للبيع بمدينة الشروق، بالإضافة لفلل وتاون هاوس تتمتع بإطلالة جذابة، وتبدأ مساحة الوحدات السكنية بها من 160 متر مربع وحتى 300 متر مربع.

الشركة المطورة لكمبوند البروج بالشروق

شركة Capital Group Properties هي الشركة التي نفذت المشروع وهي إحدى الشركات الكبرى التابعة لمجموعة أبو ظبي كابيتال، وكذلك العين بروبرتيز الاماراتية، التي تعتبر من أكبر الصروح الإستثمارية للتطوير العقاري بمصر، والتي نشأت عام 2015.

مميزات كمبوند البروج بالشروق

تتفاوت مساحات الوحدات سواء فلل أو تاون هاوس أو شقق بما يتناسب مع حاجة المستثمرين والعملاء، مما يتيح فرصة مميزة لإختيار العميل.

يتمتع كمبوند البروج بموقع مميز وحيوي، حيث يقع بجوار الكثير من المحاور الرئيسية الهامة، مما يسهل من التنقل من وإلى الكمبوند.

حرصت الشركة المنفذة بشكل رئيسي، على توفير جميع الخدمات وكذلك المرافق في الكمبوند.

تم توفير الكثير من تسهيلات الدفع بأطول مدة سداد ممكنة.

قامت الشركة المطورة بتوفير أسعار تنافسية، تتلاءم مع ميزانية كافة المستثمرين.

تتسم مدينة الشروق بالهدوء، علاوة على كونها تبعد عن مصادر الإزدحام.

تسلم جميع الوحدات بالمشروع بتشطيبات سوبر لوكس.

عيوب كمبوند البروج بالشروق

على الرغم من إمتلاك كمبوند البروج بالشروق لمميزات متعددة، حيث حرصت الشركة المطورة على توفير المشروع بمدينة الشروق بعيدًا نسبيا عن القاهرة، لكي يجمع جميع مميزات مدينة القاهرة، وكذلك يبتعد عن جميع عيوب كمبوند البروج، ليصبح مجمع سكني ذات خدمات متكاملة ومميزات يتنافس عليها المستثمرين.

أسعار كمبوند البروج بالشروق

توفر الشركة المطورة باقة متنوعة من أفضل الأسعار التنافسية لجميع الشقق والفلل والتاون هاوس بشكل يتناسب مع ميزانية جميع المستثمرين.

حيث يبدأ سعر الشقق من 3،100،000 مليون جنية مصري، بينما الدوبليكس يبدأ من نحو 4،400،000 مليون جنيه، وكذلك التاون هاوس 5،900،000، أمل التوين فيلا 8،100،000 مليون.

أنظمة سداد كمبوند البروج بالشروق

وفرت شركة كابيتال جروب بروبرتيز أنظمة سداد ودفع مرنة، بأقل نسب مقدم بالإضافة لأطول فترات سداد ممكنة، يقوم خلالها العميل بدفع مقدم يبلغ 10% ودفع الباقي على أقساط تصل إلى 14 سنة.

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تاج سيتي

يقع كمبوند تاج سيتي بالتجمع الخامس والذي يعتبر من أهم المشروعات التي نفذها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث إهتمت بتضمين المشروع لجميع الخدمات التي تلبي كافة إحتياجات العملاء، وذلك من حيث المساحات الخضراء وتنوع مساحات الوحدات بجانب تقديم أسعار تنافسية مع أفضل أنظمة السداد التي تصل لنحو 10 سنوات.

موقع بمشروع تاج سيتي

يقع مشروع تاج سيتي بمدينة التجمع الخامس على الطريق الدائري مباشرة أمام فندق JW Marriot بحيث يبعد فقط نحو 5 دقائق عن مطار القاهرة الدولي و10 دقائق أيضًا عن مدينة نصر.

وكذلك مصر الجديدة بينما يفصله عن وسط البلد 20 دقيقة، علاوة على بعده 5 دقائق فقط عن أهم المحاور الهامة بالتجمع الخامس ألا وهو شارع التسعين الجنوبي.

مساحة وتصميم مشروع تاج سيتي Taj City New Cairo

يقام المشروع على مساحة تبلغ 960 فدان أي ما يعادل 3.4 مليون متر مربع، والتي قسمتها الشركة المساحة بشكل منظم لتغطية جميع الخدمات علاوة على توفير المساحات الخضراء والمرافق بنحو 80% من المساحة الإجمالية.

مميزات كمبوند تاج سيتي

توفير حمامات سباحة مميزة التصميم حتى تناسب كافة الفئات والأعمار علاوة على البحيرات الصناعية الرائعة.

حدائق خضراء تغطي نحو 80% من إجمالي مساحة المشروع بالإضافة لتراك خاص من أجل ممارسة رياضة المشي.

نادي رياضي كبير يحتوي على جميع الألعاب الرياضية بالإضافة لنادي ثقافي وصالات رياضية مجهزة ونادي إجتماعي مجهز لإقامة الحفلات والاجتماعات.

مساحات مخصصة لإقامة مختلف حفلات الشواء بالمناطق الخضراء فضلًا عن مساحات لألعاب الأطفال.

جراج خاص للسيارات بالإضافة لكاميرات مراقبة في كافة أنحاء المشروع تعمل على مدار اليوم 24 ساعة.

أشهر المطاعم والكافيات والكلوب هاوس والفنادق العالمية.

مدارس دولية لجميع المراحل التعليمية وكذلك جامعات حديثة بالإضافة لمراكز طبية متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

أسعار كمبوند تاج سيتى التجمع الخامس

حرصت الشركة المطورة على تقديم أسعار تنافسية بما يلبي جميع رغبات العملاء وذلك مقارنة بالخدمات والمرافق الحديثة والمزايا التي أتاحتها الشركة في المشروع، حيث يتراوح سعر المتر من 17.500 وحتى 33،000 ألف جنية مصري.

أنظمة السداد كمبوند تاج سيتى التجمع الخامس

تحرص الشركة في كافة مشروعاتها على توفير العديد من أنظمة الدفع علاوة على تسهيل أنظمة التقسيط على العملاء للتملك بمشاريع الشركة، ومن أبرز أنظمة الدفع المتاحة بالمشروع دفع 5% مقدم والباقي على أقساط متساوية تبلغ مدتها 10 سنوات بدون فوائد.

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كمبوند سراي

Compound Sarai New Cairo هو واحد من أهم المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها خلال الآونة الأخيرة بمدينة المستقبل، لتوفير مجتمع عمراني مميز به كافة الخدمات والمرافق المتكاملة، لذا فهو فرصة مميزة لأن أسعار الكمبوند تنافسية للغاية.

موقع كمبوند سراي

يقع الكمبوند بموقع فريد وراقي، في قلب مدينة المستقبل “المستقبل سيتي”، لذا فإن الملاك بالكمبوند سيكونون قريبين جدًا من المناطق الحيوية والمحاور الهامة بالقاهرة، وكذلك الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة مثل الطريق الدائري علاوة على محور الأمل، والجامعة الأمريكية وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

مساحة كمبوند سراي

يُقام الكمبوند على مساحة تبلغ 1300 فدان، تم إستغلال المساحات فيه، بحيث تشغل الإنشاءات نحو 18% فقط، وبينما خصص الباقي للمساحات الخضراء علاوة على البحيرات الصناعية واللاند سكيب، لكي يمكن إتاحة أعلى معدل للرفاهية.

مميزات كمبوند سراي Compound Sarai New Cairo

يقع الكمبوند في القاهرة الجديدة، مما يمنح ساكنيه العديد من المميزات الفريدة، التي من أهمها الموقع المميز بقلب مدينة المستقبل الجديدة، علاوة على الأسعار التنافسية لمختلف الوحدات، وكذلك أنظمة التقسيط المريحة المتاحة من قبل الشركة، بالإضافة للمساحات الخضراء لإرضاء كافة الأذواق من الباحثين بشكل جاد البساطة والرقي والهدوء.

عيوب مشروع كمبوند سراي المستقبل سيتي

بالرغم من وجود كمبوند سراي في مدينة المستقبل، قد يجعله بعيدًا عن الازدحام الموجود بوسط القاهرة، لذا يعتبر من عيوبه أن المصالح الحكومية الهامة بالقاهرة بعيدة نسبيًا.

بينما وضعت الشركة ذلك في الإعتبار، حيث يبعد مسافة 15 كيلو فقط عن الطريق الدائري، بالإضافة لكونه يبعد 5 دقائق فقط عن العاصمة الإدارية، والتي سيتم نقل كافة الهيئات الحكومية إليها.

اسعار مشروع كمبوند سراي المستقبل سيتي

يتميز كمبوند سراي بالأسعار التنافسية، لمختلف أنواع الوحدات التي تطرحها الشركة للبيع، حيث تبدأ أسعار الوحدات داخل كمبوند سراي من 1،260،000 جنيه مصري.

تواصل مع جي بي آر لمعرفة جميع التحديثات الخاصة بالعروض والأسعار والتخفيضات، قبل أي شخص مما يتيح لك جميع أنواع الوحدات بأسعار حصرية ومساحات متنوعة.

أنظمة التقسيط والخصومات في مشروع كمبوند سراي

لم تغفل الشركة المطورة عن توفير أنظمة التقسيط والحجز المميزة، لذا فقد حرصت على التسهيل بشكل كبير على العملاء، لتوفير أنظمة تقسيط مرنة ومريحة.

حيث يبدأ الحجز بمقدم 5% فقط وتقسيط الباقي على مدة 10 سنوات، بينما يمكن الحصول على خصم يبلغ 40% عند الشراء كاش، ويتم تسليم الوحدات في موعد يبلغ عامين أو عامين ونصف كحد أقصى.