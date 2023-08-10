غدا.. انطلاق الموسم الثاني من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن انطلاق الموسم الثاني من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه تحت شعار «تمكين المرأة»، في الفترة من 11/8/2023 م إلى 10/9/2023م، برعاية فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر ونهجه في نشر الفن الهادف الذي يخدم الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.

وأوضح د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير ينطلق هذا العام تحت شعار «تمكين المرأة»، لأن رسالة الأزهر العالمية تؤكد ما أوجبه الشرع الحنيف من تقدير المرأة وتمكينها وتعزيز دورها، فضلا عن التأكيد على أن الإسلام يشجع على الفن الهادف الذي يرتقي بالمجتمعات ويُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية.

من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بحقوق المرأة في الإسلام، ومجابهة الصور النمطية المسيئة التي تحاول تصوير الإسلام بالدين الكاره للمرأة، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف التركيز في رسوماتها على المعوقات التي تواجه المرأة للقيام بدورها في مختلف مناحي الحياة، فضلا عن استعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية هادفة، كما تتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

ويشترط للتقديم في الملتقى أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك في أي مسابقات أخرى، مع ضرورة إرفاق إقرار بذلك متضمنًا أن العمل من النتاج الفكري للفنان، ويحق للجهة المنظمة نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، كما يحق للجنة المنظمة اتخاذ أي إجراء للتأكد من مدى صحة الأعمال المقدمة، وأن الحد الأقصى للمشارك إرسال عملين اثنين في كل قسم من أقسام المسابقة.

وتنقسم المسابقة إلى قسمين: الكاريكاتير وتدور المسابقة حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، وثانيا البورتريه، وتدور حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني وهم:( سميرة موسى-هدى شعراوي-مي زيادة- نازك الملائكة)،

جدير بالذكر أن الفائزين في المسابقة سيمنحون شهادات تقدير من فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجوائز نقدية على النحو التالي: المركز الأول: 1000 دولار، المركز الثاني: 750 دولارًا، المركز الثالث: 500 دولار، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف

للتقديم ومزيد من التفاصيل عن المسابقة الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية https://www.azhar.eg/cartoon/index.htm