البطولة العربية.. تعديل موعد النهائي بين النصر والهلال السعودي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، والتي تجمع بين فريقي النصر والهلال السعوديين.

ويواجه فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية، الذي يقام على أرضية ميدان ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، تعديل موعد نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر، التي تجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس 2023.

موعد نهائي البطولة العربية

وتقرر إقامة مباراة الهلال والنصر، يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلًا من التاسعة.

وتأهل فريق النصر لنهائي البطولة العربية، بعدما أقصى الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي من المسابقة، بعدما فاز عليه بهدف للا شئ سجله رونالدو من ركلة جزاء.

فيما نجح الهلال في تخطي الشباب السعودي في نصف نهائي المسابقة، بعد الانتصار عليه بثلاثية مقابل هدف.