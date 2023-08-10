خالد الجندى: العقيدة ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العقيدة ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة النبوية، وهو الوحي الذي نزل من السماء، موضحا أن مصدر العقيدة هو الوحي.



وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الوحي ينزل على الأنبياء وليس لأحد سواهم، والوحي وهو الإعلام في خفاء، موضحا أن هناك وحيا غير رباني وهو كثير.



وتابع: الإعلام في خفاء ينطبق على الوحي الرباني وغير الرباني، وعلى سبيل المثال المهاتفة من خلال التليفون بين الأفراد هي وحي بين طرفين إعلام فى خفاء".