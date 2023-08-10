تعرف على أفضل "قلبي دفاع" في الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن افضل مدافعين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم المنقضي بعد التصويت الذي نشرته الرابطة منذ أيام لأختيار أفضل “قلبي دفاع” في المسابقة.

ونشرت رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي وحسام عبدالمجيد قبل دفاع الزمالك وعلقت عليها: “بناءً على تصويت الجمهور على كل منصات رابطة الأندية المحترفة.. محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد هما أفضل قلبي دفاع خلال موسم 2022/2023”.

وكانت رابطة الأندية أعلنت عن استفتاء بين الجماهير لأختيار أفضل 2 مدافعين في الدوري وضمت القائمة كلا من محمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كيلوباترا ومحمود علاء لاعب الاتحاد السكندري وحسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك وعلي جبر لاعب بيراميدز ومحمد دبش لاعب المصري