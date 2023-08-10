عقب تداول فيديو... الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على شخص في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة من كشف ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم بتعرضه للضرب من قِبل بعض الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وأضافت: بالفحص تبين أنه بتاريخ (8) الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.

وأكدت: بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما إتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.