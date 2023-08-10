رئيس جامعة المنوفية يشارك فى افتتاح معرض أخبار اليوم التعليمى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، فى معرض أخبار اليوم التعليمى فى نسخته السابعة والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مؤسسة أخبار اليوم، وافتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

وقام وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بتفقد جميع أروقة المعرض، وخلال تفقدهما لجناح جامعة المنوفية قام الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتقديم عرضا توضيحيا لنشأة الجامعة وكلياتها وبرامجها المتميزة بجامعة المنوفية بكليات الطب والهندسة والهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا العلوم الصحية والآداب والتمريض والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة، وبرامج جامعة المنوفية الأهلية التى تم افتتاحها العام الدراسى الماضى والبرامج التى سيتم افتتاحها العام الدراسى القادم والتى تشمل طب وجراحة الفم والأسنان وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الالة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي) والعلاج الطبيعى والصيدلة والطب البيطرى والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية)

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن المعرض فرصة عظيمة أمام الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على إمكانيات كل الجامعات والتخصصات الموجودة بها، ومصروفاتها الدراسية وما تتميز به، وكذلك فرصة لترويج الجامعات لأفضل البرامج والتخصصات التي لديها، التي تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والبرامج البينية التي تسمح بالتكامل مع أكثر من تخصص ليكون أمام الطالب حرية الاختيار في الالتحاق بأي منها بما يتفق وميوله واستعداده وامكاناته وموقعه الجغرافى.

هذا وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات مؤسسة أخبار اليوم فى التنظيم لهذا المعرض السنوى والذى يتم بالتعاون مع مؤسسات التعليم المختلفة.

أشرف على تنظيم جناح جامعة المنوفية الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب، الدكتورة غاده حسن مسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وشارك بالحضور الدكتور إبراهيم سعفان منسق برنامج الهندسة، الدكتور إبراهيم هاشم منسق برنامج كلية الهندسة، الدكتور تامر غانم منسق برنامج كلية الحاسبوب والذكاء الاصطناعي، الدكتورة هيام عياد منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة المنوفية الأهلية.