جلسة أخيرة تحدد موقف سامسون مع الزمالك

تحفظ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، على المستوي الفني لمهاجم الفريق سامسون أكينولا، ولم يمنحه الفرصة في مباريات الفريق منذ توليه المهمة بنهاية الموسم المنقضي.

وقامت إدارة الزمالك بقيد سامسون في الساعات الماضية في قائمة الزمالك الأولي للمحافظة على اللاعب وعدم رحيله مجانا، على أن تعقد جلسة أخيرة بين إدارة الزمالك والكولومبي أوسوريو لتحديد الموقف النهائي لساسمون سواء بمنحه فرصة أخيرة في الموسم الجديد، أو بيعه بالميركاتو الصيفي الحالي.

كان مرتضي منصور قد أكد في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن سامسون أكينولا لاعب جيد ولم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك حتى الآن، في إشارة إلي رغبته باستمرار اللاعب.

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

واستقرت إدارة الزمالك على استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد تقديمه مستويات جيدة مع الفريق الأبيض منذ توليه المهمة الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاث مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.