رئيس جامعة القناة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك فيصل الإسلامي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه في إطار حرص الجامعة على دعم قدرات و مهارات طلاب الجامعة، وضمان تأهليهم لسوق العمل مستقبلا ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية تم عقد برتوكول تعاون مع بنك فيصل الإسلامي المصري من أجل تحقيق تلك الأهداف.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد بنك فيصل الإسلامي المصري برئاسة محمد المرسي مدير منطقة القناة والدلتا ببنك فيصل، وذلك للتوقيع على بروتوكول التعاون، وحضره الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون يتضمن العديد من البنود منها التدريب الصيفي لطلاب الجامعة داخل فروع البنك، كما يتضمن الشمول المالي والخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لأعضاء هيئة التدريس و الطلبة و العاملين بالجامعة، ويتضمن البرتوكول أيضا التسهيلات بين الطرفين المقدمة للباحثين و الدارسين.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن البرتوكول يقضي بإيفاد عدد من الطلاب للتدريب ببنك فيصل الإسلامي المصري خلال فترة الأجازة الصيفية، حيث يتم إلحاق الطلاب للتدريب على الأعمال التي تتم بالوحدات التنظيمية بالمركز الرئيسي للبنك و فروعه، ويتيح البروتوكول أيضا تسهيل فتح حساب مصرفي بالبنك خاص بالشمول المالي للطلاب، وفقا للضوابط المعمول بها، كما يمنح البنك شهادة معتمدة بإتمام التدريب للطلاب الذين شاركوا في فترة التدريب بالبنك.

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البروتوكول يتضمن إتاحة المجلات البحثية للكليات المختلفة عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، كما تقدم الجامعة خصومات للعاملين بالبنك على شهادات الماجستير المهني، كما يسمح البروتوكول للبنك بالحصول على رسائل الماجستير و الدكتوراه بالجامعة بصيغة CD، وكذلك إتاحة مكتبة البنك للباحثين و الدارسين بالكليات للاستفادة من خدمات المكتبة.

وعن دعم الشمول المالي في البروتوكول، قالت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة أنه يتضمن إمكانية تحويل مرتبات العاملين بالجامعة بفروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يقوم البنك بفتح حسابات و تقديم بعض الخدمات المصرفية مجانا خلال فترة فعاليات الشمول المالي بالجامعة.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن إمكانية تركيب ماكينة " ATM " في الجامعة، كما يتضمن إمكانية الاستفادة لموظفي الجامعة و أعضاء هيئة التدريس مما يقدمه البنك من فرص تمويل مميزة، قائمة على صيغ المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية، كمرابحات شراء سلع معمرة بأنواعها و السيارات و الوحدات السكنية، إلى جانب تمويل إجارة الخدمات التعليمية و العلاج الطبي و السفر و السياحة و اشتراكات النوادي، و غيرها وفقا لما تقتضيه شروط و تعليمات البنك، ويتضمن البروتوكول أيضا إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية للطلاب.

يذكر أن وفد البنك ضم أيمن الحداد مدير فرع الإسماعيلية، ومصطفى الشناوي مدير إدارة الشمول المالي بالبنك.