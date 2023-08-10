"الأرصاد": تحسن نسبي في الطقس وانخفاض درجات الحرارة بجميع المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدأ بالفعل الشعور بتحسن نسبي في الأحوال الجوية في محافظات الجمهورية كافة، خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، وبدأت درجات الحرارة تنخفض وتسجل درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي.

وأضافت غانم خلال مداخلة عبر أخبار dmc، اليوم الخميس: “تم تسجيل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة مئوية، ونتيجة وجود نسب رطوبة نشعر بدرجة الحرارة 35 درجة مئوية، لكنها تعتبر أقل حدة عن الأيام الماضية، والسبب في ذلك أن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة أيضا إلى أنه في طبقات الجو العليا يوجد منخفض جوي يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة في عمود الهواء، وبالتالي هناك الكثير من العوامل التي تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة”.

وتابعت: “يوجد نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بها أكثر في فترات المساء وساعات الليل على معظم محافظات الجمهورية، ويؤدي إلى مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويجعلنا نشعر بنسب رطوبة أقل، وبالتالي فإن فترات النهار تكون حارة رطبة، وفترات الليل نشعر بالأجواء المعتدلة واللطيفة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية”.

وأردفت “غانم”: نشهد بداية من اليوم حتى السبت المقبل نشاط للرياح سيؤدي إلى زيادة سرعات الرياح على البحر المتوسط ستؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة في العلمين ومطروح والإسكندرية، وبعض المناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد، وهو ما سوف يشكل خطورة على المصيفين على الشاطئ، حيث يبلغ ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.