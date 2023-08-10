بعد اعتقال 18 عاما.. الاحتلال يحتجز أسير فلسطيني لحظة الإفراج عنه

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير أحمد عفيف الحلايقة (38 عاما) من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وامتنعت عن الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته البالغة 18 عاما.

وقال أكرم الحلايقة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، إن قوات الاحتلال احتجزت شقيقه أحمد ونقلته من عربة "البوسطة" إلى مركبة أخرى، عند وصوله إلى حاجز الظاهرية العسكري.

وأضاف أن العائلة وجمهورا من المواطنين، وممثلي القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، تواجدوا عند الحاجز العسكري منذ ساعات، إلا أن الجميع فوجئوا بخروج عدد من الأسرى، فيما لم يكن أحمد من بينهم.

يذكر أن هذا الأمر بات يتكرر بشكل مستمر مع الأسرى المفرج عنهم، حيث يتم احتجازهم لساعات طويلة قبل أن يطلق سراحهم في مناطق بعيدة.

ويحاول الاحتلال من خلال هذه الإجراءات العقابية التنغيص على الأهالي، وحرمانهم من فرحة اللقاء مع أبنائهم الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم.