نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال شرق بيروت

نجا وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال خلال مرور سيارة في شرق بيروت.

ووقعت محاولة الاغتيال بالرصاص في منطقة جسر الباشا. وأكد مصدر عسكري لبناني لقناتي "العربية" و"الحدث" تعرض سيارة وزير الدفاع لإطلاق نار.

ولم يصب الوزير بأذى حيث نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية قوله إنه بخير لكن سيارته تعرضت لإطلاق نار وأصيب زجاجها الخلفي.

وذكر مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أن فرق التحقيق باشرت عملها في منطقة الهجوم على موكب وزير الدفاع اللبناني.

وقال مسؤول أمني كبير لوكالة "أسوشييتد برس" إن رصاصتين أصابتا سيارة الوزير في حكومة تسيير الأعمال، مضيفًا أن أحدًا لم يصب بأذى.

وقال المسؤول الكبير بالجيش اللبناني إن تحقيقا يجري لمعرفة ما إذا كان الوزير مستهدفًا أم لا.