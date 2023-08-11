اليوم.. مانشستر سيتي يقص شريط البريميرليج ويسعى للحفاظ على اللقب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "تيرف مور"، لمتابعة انطلاق بطولة الدورى الإنجليزى لموسم 2023 / 2024، وذلك بين مانشستر سيتى حامل اللقب، الذى يحل ضيفًا على نظيره بيرنلي العائد إلى البريميرليج.

ويسعى فريق مانشستر سيتى تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق، للحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق "البريميرليج" الذي ينجح في تحقيق ذلك.

وظفر مانشستر سيتي باللقب في أخر ثلاث مواسم 2023 - 2022 - 2021، وذلك على حساب أرسنال وليفربول.

ويعود الفضل لعودة بيرنلي لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة فريقه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ السيتيزنز.

ويفتقد سيتي هذا الموسم بعض من النجوم الذين صنعوا إنجاز الموسم الماضي، مثل الألماني إلكاي جوندوجان الذي انتقل إلى برشلونة، والجزائري رياض محرز الذي انضم لأهلي جدة السعودي، لكن الفريق عزز صفوفه بالتعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي، ومواطنه جوسكو جفارديول، مدافع لايبزيج.