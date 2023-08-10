ننشر الرسوم الجديدة المفروضة على المحال السياحية والبازارات

أعلنت غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على المحال بناء على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

قالت الغرفة، في بيان اليوم الخميس: “سيتم تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي بالغرفة عن الفترة المستحدثة طبقا للقانون من 1 يوليو الماضي وحتى 31 ديسمبر 2023، بواقع مبلغ 500 جنيه، وذلك اعتبارا من 15 أغسطس، كما يتم البدء في تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي للغرفة بقيمة 1500 جنيه، طبقا للمقترح الذي تم الموافقة عليه اعتبارا من 1 يناير 2024، تنفيذا لنص المادة 32 من القانون”.

وتابعت الغرفة: سيتم تحصيل فارق قيمة تجديد الاشتراك السنوي للأعضاء الذين قاموا بالسداد عن العام المالي 2023/2024، والمنتهية في 30 يونيو 2024، والذي تم تعديله طبقا للقانون، حيث أصبح تحصيل الاشتراك ناقصا وفقا لتعديل الفقرة ليصبح هناك فرق مستحق اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 1000 جنيه، استكمالا لباقي قيمة الاشتراك والسابق سداده ناقصا، وذلك حتى يستكمل التجديد طبقا للعام الميلادي من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024.

وفيما يخص محال السلع السياحية التي تتقدم للحصول على عضوية الغرفة لأول مرة، فإنها ستكون ملزمة بسداد الرسوم الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2024، وهي كالتالي:

محال فئة أ تبلغ الرسوم السنوية 7200 جنيه

محال فئة ب تبلغ 6600 جنيه

محال فئة ج تبلغ 6200 جنيه

وتضاف لتلك الرسوم نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة، وتضم تلك المبالغ: "تجديد الاشتراك، رسم العضوية، دورة المدير المسؤل، الشعار".

وأشارت الغرفة، إلى أن المحال فئة أ هي كافة المحال الموجودة بالفنادق والقرى السياحية والمولات التجارية، وكافة المحال التي تبيع منتجات الذهب والفضة والسجاد والجلد وأدوات البحر والغطس، مهما كانت مساحة هذه المحال وعدد العاملين بها، بالإضافة الى جميع محال السلع السياحية البالغة مساحتها 200 متر فأكثر، والمحال التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر.

وتعد المحال فئة ب هي أي محال لا تندرج تحت فئة أ أو ج، ومساحتها أقل من 200 متر مربع، أو التي يعمل بها أقل من 4 عاملين، وتعد فئة ج هى المحال المقامة في الأكشاك.