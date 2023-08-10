اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "للقيادات الإدارية" بجامعة المنصورة للإعداد لجائزة التميز الحكومي

إختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية للكوادر المتميزة من العاملين بجامعة المنصورة في شتي القطاعات والذي تم تنفيذه على مدار أسبوعين، وحاضر به مجموعة مميزة من المتخصصين في كافة فروع الإدارة.

جاء ذلك استمرارأ لرؤية جامعة المنصورة في تطوير قدرات منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهم وصقل مهاراتهم وتطوير معارفهم وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة للتطور العلمي الهائل في نظم الإدارة الحديثة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة.

وإختتمت فعاليات البرنامج بمحاضرة متميزة من الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، واسهبت في شرح ضرورة تضافر كافة الجهود في كافة قطاعات الجامعة من أجل الاستمرار في حصد جوائز التميز المؤسسي الحكومي.

وشددت الدكتورة نيفين علي ضرورة إهتمام كافة الإداريين في الجامعة بثقل قدراتهم والتركيز علي متطلبات وشروط الترشح للمشاركة في فعاليات المسابقة.

وأكدت أن الباب مفتوح لكافة الكوادر الجامعية للمشاركة في الحصول علي فرصة للمشاركه في جوائز مسابقة التميز الحكومي والمؤسسي للأفراد ومجموعات العمل.

وحثت المتدربين علي تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعلم كافة الأنماط الحديثة في الإدارة وخاصة مهارات اللغة وأساسيات التحول الرقمي والحوكمة وتنمية مهارات الإتصال الفعال وتطوير شخصيتهم القيادية.

وأشار الدكتور السيد العيسوي مدير إدارة التطوير الإداري بمركز تطوير الآداء إلى أن هناك حزمة من الحقائب التدريبية المتميزة يجري التحضير لها حاليا وسيتم الإعلان عنها لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في برامج التميز الحكومي والجودة واكتساب مهارات اللغة الانجليزية وأن مركز تطوير الآداء الجامعي داعم قوي لجامعة المنصورة في تطوير قدرات كافة منتسبي الجامعة.