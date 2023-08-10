24 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

زادت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بمقدار 24 جنيها على الأقل في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مطلع الأسبوع الجاري.

بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 2154 جنيها للبيع و 2158 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 2462 جنيها للبيع و 2466 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 18 نحو 1846 جنيها للبيع و1850 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1426 جنيها للبيع و 1439 جنيها للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب إلي 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.232 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.