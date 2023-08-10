تيسيرًا على عملاء الغاز الطبيعي.. بتروتريد تفتتح فرعًا جديدًا بـ"الشروق"

افتتحت شركة بتروتريد اليوم الخميس، مقر فرعها الجديد بالشروق بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور وسيم وهدان، والدكتور حامد هميمي نائب رئيس الشركة والمشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى، وقيادات الشركة، وذلك في إطار جهود الشركة للتسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز.

يخدم الفرع الجديد ١٠٠ الف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتى وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الادارية.

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ” بتروتريد الرقمية ”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم وذويهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تسجيل قراءات العداد ـ الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى وتحديث البيانات.