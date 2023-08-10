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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بمشاركة 75 متدربًا.. صحة الدقهلية تختتم فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية أعمال الدورة التدريبية على ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات المركزة والحضانات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

أقيمت الدورة بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام على مدار يومين بمشاركة نحو 75 متدربًا من منسقي ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات والحضانات ومسؤولي الترصد الجدد ببعض فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، أن الدورة استهدفت تدريب المشاركين على تعريفات  حالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد من بعض انواع عدوى المستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات وتقصي استهلاك المضاد الحيوي.

وأضاف حمدى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبا إلى جنب  مع الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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