ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التسجيل بالدبلوم المهنى للمسئولية المجتمعية بكلية الدراسات البيئية بعين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن بدء التقدم للتسجيل بالدبلوم المهنى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتابع للدراسات العليا للعام الجامعى 2023/2024  بداية من يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 وحتى 26/9/2023 بمقر ادارة الدراسات العليا  بالكلية.

وقالت نهى سمير دنيا عميدة الكلية، إن فتح باب التقديم يأتى فى ظل الاهتمام الدولي والمحلى بالمسؤولية المجتمعية للشركات وبالتعاون مع الإتحاد العربي للتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، كما أن الدبلوم معتمد من الدراسات العليا بالجامعة والمجلس الاعلي للجامعات.

وأوضحت عميدة الكلية أن مدة  الدراسة  بالدبلومة تبلغ  ٢٨ ساعة معتمدة لمدة عام وبحد أقصى عامين، وأن  الدراسة ستكون  بنظام التعليم المدمج اون لاين وحضوريا، ويشترط للمتقدم ان يكون حاصل على  مؤهل عالي وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر أنه  سيقوم بالتدريس نخبة مـن الأسـاتذة المتخصصين  بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس ولفيف من خبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر والعالم.

الاتحاد العربي للتنمية المستدامة المجلس الأعلى للجامعات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية فتح باب التسجيل والتنمية المستدامة