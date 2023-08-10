تنسيق الجامعات 2023.. معامل آداب عين شمس تستقبل 1720 طالب بالمرحلة الأولى

استقبلت معامل الحاسب الآلى بكلية الآداب بجامعة عين شمس 1720 طالبا وطالبة خلال أيام المرحلة الأولى ، وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس رئيس الجامعة ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام على التنسيق بالجامعة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ، وإشراف عام على التنسيق بالكلية معوض بدوى رئيس قسم الجغرافيا ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ، وإشراف عام على معامل الكلية محمود خضر رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية .

وأكدت حنان كامل عميد الكلية أن الكلية توفر معامل الحاسب الآلي ، التي تبلغ ٣ معامل ، بطاقة استيعابية ٩٠ جهاز حاسب آلى مزود بخدمة الانترنت وماكينات الطباعة، ويتم توزيع الطلاب عليها بشكل منظم لضمان عدم التزاحم، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل ، ويتم توفير الخدمة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا .

وأضافت أن إدارة الكلية استعدت بإجراء الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم من خلال تخصيص معمل الحاسب الآلى الخاص بمركز الإبصار الإلكتروني الذي يحتوى على ٦٠ جهاز كمبيوتر مزود ايضا بخدمة الانترنت والطابعات، وكذلك تخصيص أماكن لانتظار أولياء الأمور والمرافقين .

وأشارت كامل إلى وضع التعليمات الإرشادات المتعلقة بشروط المرحلة ، على الشاشات واللوحات الإعلانية بالكلية ، ويتم إجراء ذلك خلال كل المراحل، بالإضافة إلى توفير فريق عمل مكون من ٤٠ فرد ، وهذا الفريق مدرب على توجيه و إرشاد الطلاب إلى كيفية التعامل مع الموقع الالكترونى للتنسيق وقواعد اختيار الرغبات وخطوات التسجيل حتى الوصول إلى مرحلة طباعة استمارة الرغبات بعد تسجيلها على الموقع.

وأكدت عميدة الكلية أن هذه الخدمة تقدم للطلاب مجانا ، كما تعد الكلية رائدة في تقديم هذه الخدمة منذ عام ٢٠٠٨ ويتم تطويرها بشكل سنوى بما يتوافق مع التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، كما يتم الإعلان يوميا عن أعداد الطلاب الذين يستفيدون من هذه الخدمة طوال أيام التنسيق.

كما يتم الاستعداد لتقديم نفس الخدمات لطلاب المرحلة الثانية بعد إعلان مواعيد بدءها من قبل بيان وزارة التعليم العالى.