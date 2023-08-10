الزمالك يطمئن جماهيره بشأن تجديد تعاقد "فتوح"

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف النادي الأبيض من تجديد تعاقد نجم الفريق الأبيض والمنتخب الوطني الأول أحمد فتوح.

وأكد المصدر أن لجنة الكرة ومشرف الفريق أمير مرتضي توصلوا لاتفاق مع فتوح على تجديد تعاقده ويتبقي الرتوش القليلة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأوضح أن فتوح من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأبيض والإدارة لن تسمح برحيله بسهولة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي ونجومه.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في التعاقد مع نجم الزمالك أحمد فتوح حال عدم اتفاقه مع الزمالك في اي وقت .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

واستقرت إدارة الزمالك على استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد تقديمه مستويات جيدة مع الفريق الأبيض منذ توليه المهمة الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا .

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاث مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.