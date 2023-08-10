مجلس الزمالك يوجه تحذير للاعبين

وجه مجلس إدارة الزمالك رسالة تحذير إلي اللاعبين وذلك عبر الجهاز الإداري للفريق، تطالبهم بعدم الخروج عن النص أو التصريح في وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة عن أمور تخص النادي .

وأكدت الإدارة للاعبين أن أزمة مستحقاتهم المتأخرة سيتم حلها خلال ساعات قليلة، على أن يصرف اللاعبين جزء كبير من مستحقاتهم المتأخرة .

كان شيكابالا، قائد الفريق، قد هاجم مجلس الإدارة في الساعات الماضية متحدثا بلسان اللاعبين، وأكد أن مستحقات لاعبي الزمالك متأخرة منذ أكثر من شهر .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية والإفريقية.

واستقرت إدارة الزمالك على استمرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربا للزمالك في الموسم الجديد، وذلك بعد تقديمه مستويات جيدة مع الفريق الأبيض منذ توليه المهمة الفنية خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا .

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاثة مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.