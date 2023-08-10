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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث يكرم نائب رئيس جامعة عين شمس السابق

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث خلال جلسته لشهر أغسطس 2023، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 حيث قام  مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات بإهداء صالح درع التكريم تقديرًا لجهوده وإنجازاته خلال فترة توليه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

يذكر أن  أيمن صالح أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، قام بالعديد من المبادرات والأنشطة خلال فترة تولية منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتي رفعت من مستوى البحث العلمي والابتكار بجامعة عين شمس، مما ممكن الجامعة من احتلال مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

كما شغل العديد من المناصب الإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس، قبل توليه منصب نائب رئيس الجامعة من بينها منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

الأعلى للجامعات الدراسات العليا والبحوث امراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس