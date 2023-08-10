وكيل التعليم بالوادي الجديد يترأس لجنة مقابلات التجديد للوظائف القيادية

ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة المقابلات الشخصية للتجديد لمجموعة من الوظائف القيادية بتعليم المحافظة ( من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط ) وذلك بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، مصطفي محمد علي نقيب المعلمين ، سعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بالوادى الجديد.



استهدفت المقابلات من صدر قرار لهم المديرية رقم ( 171 ) للمرة الأولى لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير ) مدرسة بجميع المراحل التعليمية وكذلك الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) للمرة الثانية بالإدارة المدرسية ( مدير _ وكيل ) مدرسة بجميع المراحل التعليمية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.