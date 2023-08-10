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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تشارك فى عرض "أحدب نوت دام" بالمهرجان القومي للمسرح

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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 شاركت إدارة النشاط الفني واتحاد طلاب جامعة عين شمس متمثل في اللجنة الفنية العليا بالعرض المسرحي (احدب نوتردام)، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السادسة عشر  بمسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض من تأليف فيكتور هوجو وإخراج الطالب أحمد طارق وقد اقيمت البروفات والعرض باشراف عام من ابراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

أشرف على إقامة العرض طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني، هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية، أحمد عادل مشرف النشاط الفني، وعبد الفضيل كمال مشرف النشاط المسرحي.

 يعد المهرجان القومي للمسرح المصري الذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية للمسرح المصري، هو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهو «أحد أهم الأنشطة المسرحية التي تحتضن مصر وترعاها وزارة الثقافة وتمثل احتفال لحصاد عام كامل للمسرح.

اتحاد طلاب جامعة عين شمس أحدب نوتردام أكاديمية الفنون الإدارة العامة لرعاية الشباب المهرجان القومي للمسرح المصري