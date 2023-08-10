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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. توقعات الأرصاد لطقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد  ، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الأنحاء. 

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 80 إلى 90 % العظمى والصغرى من 35 الى 50%. 

ويشهد الجمعة نشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى  والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وجنوب سيناء  وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من  جنوب الصعيد  في أسوان وأبو سمبل على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق بأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33  للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23  درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 23 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغرى 26  ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 29 درجة .

الارصاد حالة الطقس غدا