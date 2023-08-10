مقابل 100 مليون يورو.. هارى كين إلى بايرن ميونيخ والإعلان خلال ساعات

وافقت إدارة نادي توتنهام، على العرض المقدم من بايرن ميونخ الألمانى، لضم الإنجليزى هاري كين، خلال فترة الانتقالات الحالية بشكل رسمي، وذلك حسبما كشفت بعض التقارير البريطانية.

وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك"، أن فريق بايرن ميونخ الألمانى توصل إلى اتفاق مع رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي لتعاقد مع هاري كين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

من المفترض أن صفقة انضمام هاري كين إلى بايرن ميونخ سوف تكلف خزينة النادي نحو 100 مليون يورو، كما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الباقية خلال الساعات القادمة وذلك بعد أن يخضع للكشف الطبي.

وأتمت الصحيفة أن انضمام هاري كين لصفوف بايرن ميونخ جاء بقرار من المدرب توماس توخيل الذي يرغب في تدعيم هجوم الفريق الألماني في الموسم الجديد.