أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).
بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
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بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي ببورسعيد
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .