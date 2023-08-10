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الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بقيمة 1.7 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي ببورسعيد

ضبط 240 طربة لمخدر
ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية ببورسع
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة (قسم شرطة شرق التفريعة) بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .  
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى).
 بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000)  جنيه تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الحشيش الشرقية بورسعيد