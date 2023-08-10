الداخلية: ضبط مستريح استولى على 5 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (من المواطنين - مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج)، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وأكدت: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

