بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار المخدرات في الإسماعيلية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – فايد – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

أسفر جهود الحملة عن ضبط “عنصر إجرامى” بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى، كما تم ضبط “عنصر إجرامى”، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى).

كما تم ضبط “عنصر إجرامى” بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته 22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام –ميزان حساس - مبلغ مالى، وضبط “عنصر إجرامى” بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى، كما تم ضبط “عنصر إجرامى” حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3،000،000 ثلاثة مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.