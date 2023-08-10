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الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 313 قضية مخدرات وتنفيذ 83784 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 313 قضية مخدرات
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نفذت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الامن العام  بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة. 

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
 فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 13 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 356 متهما ضُبط خلالها الآتى:

  • كمية من مخدر الحشيش وزنت (122،698 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر البانجو وزنت (39،200 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيدرو وزنت (54 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الهيروين وزنت (21،516 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الشابو وزنت (2،495 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر الآيس وزنت (2،296 كيلو جرام).
  • كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1،130 كيلو جرام).
  • كمية من مخدر البودر وزنت (553 جرام).
  • كمية من مخدر الأفيون وزنت (430 جرام).
  • (10479) قرص مخدر.

  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 158 قطعة سلاح نارى بحوزة 139 متهم، وتنفيذ (83784) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (40) متهما هاربا، و16 متهما فى القائمين على أعمال البلطجة، 264 دراجة نارية مخالفة.

كما تم ضبط (23036) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية خلال24 ساعة