الانتخابات 15 أغسطس.. اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لاختيار مجلس رابطة الأندية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة، يوم 15 أغسطس الجاري بمقر اتحاد الكرة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مخاطبة أندية الدوري الممتاز لاختيار ممثليها في التشكيل الجديد لرابطة الأندية المحترفة.

يذكر أن رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب تدير مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس الرابطة باحترافية شديدة في الموسمين الماضيين.

يضم تشكيل مجلس رابطة الاندية المحترفة الحالي كلا من أحمد دياب رئيسًا وعماد متعب “نائبًا” وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات.