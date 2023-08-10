محمد محسن يستعد لإحياء حفل غنائي بمهرجان العلمين

يستعد المطرب محمد محسن ونجم الستاند آب كوميدى علي قنديل، لإحياء حفل بمدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم 17 أغسطس الجاري ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين.

وتشهد الفعاليات الفنية بمهرجان “العلمين” اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا يجمع كارول سماحة وبهاء سلطان، وآخر للموسيقار الكبير عمر خيرت، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، وايضًا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو".

كما تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي.