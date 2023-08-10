حملات أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بثلاثة محافظات

قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز شرطة مديريات أمن (أسيوط – أسوان – سوهاج).

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 39 قطعة سلاح نارى، بحوزة (32 متهم "لـ13 منهم معلومات جنائية")، وضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 418 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، بحوزة 6 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط (6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية)، بحوزة 6متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"،

وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن سوهاج

ضبط 26 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 17 متهم "لـ3 منهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.