صور| محافظ الوادي الجديد يستقبل وفدي "الاتحاد المصري للرماية" و"الأطباء الإسبان"

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ اليوم الخميس، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء نادي للصيد والرماية بالمحافظة؛ استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلائم مع طبيعة المحافظة، بالإضافة لوفد من الأطباء الإسبان الذي يزور المحافظة على مدار 3 أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية كأحد نتائج الزيارة السابقة للوفد الإسباني.

وأجرى المحافظ يرافقه وفد الاتحاد المصري للرماية جولة تفقدية لمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال الخارجة، والتي حظيت بإعجاب وإشادة كبيرة من الزوار ، بالإضافة لتفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيثُ اطلع الوفد على العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد، مُشيدين بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل، و في ختام الجولة قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة بحديقة "٣٠ يونيو" في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (1)

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (2)

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (3)

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (4)

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (5)

الوادي الجديد تستقبل وفدي الاتحاد المصري للرماية و الأطباء الإسبان (6)