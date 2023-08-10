محترف فك إطارات.. حبس مسجل خطر بتهمة سرقة متعلقات السيارات بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة إطارات السيارات وأقر بقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقات، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان تمكن ضباط مباحث قسم الأميرية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميليه سيئ النية"له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات)، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.