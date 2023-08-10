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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلى بمستشفى الصحة الإنجابية.. صور

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلى
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلى بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح. 


جاء ذلك بحضور النائبة سحر عيد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمد عساف وكيل المديرية، وناصر النجار نائب رئيس المدينة.

وأوضح دكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير بقسم المجانى بمستشفى النساء والصحة الانجابية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، تتضمن تطوير للفرش وعدد ٢٢ سريرا ودهانات وستائر وأجهزة طبية كالسونار وأجهزة تكييف وغيرها، وذلك دعما من ديوان عام محافظة مطروح لتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح وزائريها. 

وأكد محافظ مطروح على أهمية الحفاظ على أعمال التطوير وحسن التعامل مع المرضى مع استعداد محافظة مطروح الدائم لتقديم مزيد من الدعم للإرتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلى بمستشفى الصحة الانجابية

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