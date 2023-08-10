لمس مواطن عفتها.. ضبط عامل تحرش بشقيقته المعاقة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، من ضبط عامل أربعيني ومقيم قرية الطوابرة دائرة المركز، بعد بلاغ من والده يتهمه بالتحرش بشقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولمس مواطن عفتها، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بحضور "حسن.ص.ص"، 83 عامًا، ومقيم قرية الطوابرة دائرة المركز بتضرره من نجله "ع"، 45 عامًا، عامل ومقيم بذات القريةً لقيامه بالتحرش بشقيقته "أ"،31 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاقة ذهنيًا" وملامسة أجزاء حساسة من جسدها "مواطن عفتها".

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد محمد الشربيني، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.