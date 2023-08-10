بلاغ يتهم أستاذ جامعي بإرسال تهديدات وعبارات خادشة للحياء لخطيبته السابقة بالدقهلية

حررت موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغًا بقسم تكنولوجيا المعلومات اتهمت فيه خطيبها السابق- مدرس بكلية التجارة بتهديدها وخدش حيائها بعبارات تتضمن سب وقذف وتهديد عبر تطبيق "واتس أب" بعد انفصالهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات من"س.ع"، موظفة، 42 عامًا، بتضررها من خطيبها السابق ويدعى"محمد.ص.م"،43 عامًا، مدرس بكلية التجارة ومقيم أول المنصورة بإرسال رسائل على هاتفها الخاص بها عبر تطبيق"واتس آب" يتضمن عبارات سب وقذف بألفاظ خارجة وتهديد لها.

وأقرت الشاكية أنها كانت مخطوبة للمتهم وانفصلا، إلا أنه قام بمراسلتها عبر تطبيق "واتس اب" وأرسل لها عبارات سب وقذف وتهديد مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.