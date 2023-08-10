جامعة المنيا تشارك في معرض التعليم العالي

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بمشاركة الجامعة في أكبر معرض تعليمي في مصر الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم للعام السابع على التوالي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 50 جامعة ومعهداً، لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الاطلاع على أفضل وأحدث البرامج والتخصصات المناسبة لهم في الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية، والتي يرغبون الالتحاق بها وتتناسب مع رغباتهم وميولهم.

حيث افتتح المعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور رضًا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلي المعاهد العليا ونخبة من كبار الصحفيين ورؤساء التحرير، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر بشارع صلاح سالم بوابة رقم 4 ـ مبنى الصندوق الاجتماعي.

وأشار د. فرحات، إلى أن المعرض فرصة عظيمة أمام الطلاب للتعرف على إمكانيات كل الجامعات والتخصصات الموجودة بها، ومصروفاتها الدراسية وما تتميز به، وكذلك ترويج الجامعات لأفضل البرامج والتخصصات التي لديها، التي تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، والبرامج البينية التي تسمح بالتكامل مع أكثر من تخصص، موضحاً بأن الجامعة تضم عدد من البرامج المتميزة التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة تشمل: البرنامج المتميز بكلية طب الأسنان، برنامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية، وبرنامج اللغة الإسبانية والترجمة بكلية الألسن، وبرنامجي هندسة البتروكيماويات، والميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وبرنامج تقنية المعلومات بكلية العلوم، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات، برنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بكلية السياحة والفنادق.

كما توفر جامعة المنيا فرصاً تعليمية فريدة للحصول على درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في شتى التخصصات، ودرجة البكالوريوس والليسانس بنظام التعلم المدمج.