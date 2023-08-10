السجن المؤبد لتشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد والغرامة 500 الف جنيه على أفراد تشكيل عصابي يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدي وبحضور سيف الوليد وكيل النائب العام.

وكانت المعلومات قد وردت لمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد معاودة أحد تجار المخدرات ومعاونة زوجته وزوجى ابنتيه عقب الإفراج عنه من السجن مؤخرًا في معاودة نشاطهم الإجرامي في الإتجار في المواد المخدرة واستغلال فترة الإجازة الصيفية في ترويج السموم البيضاء.

جرى عرض المعلومات على مدير امن القليوبية وبالتنسيق مع الادارة العامة للمخدرات تبين من التحريات ان المتهمين يعتزمون نقل كمية كبيرة من الانواع المختلفة من المخدرات للساحل الشمالي من منطقة القليوبية بهدف ترويجها فى تلك المنطقة.

وبعد استئذان النيابة العامة جرى ضبط أفراد التشكيل وعددهم 6 أفراد وجرى ضبط كمية متنوعة من مخدر الايس والحشيش والشادو وتذاكر الهيروين واقراص الترامادول بلغت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو 2 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين أطلقوا أسماء حركية على المخدرات هي "الساحر الشرير" و"مصيف سعيد" كما جرى ضبط سلاحين ناريين وسيارتين إحداهما مستأجرة والثانية مملوكة لزعيم التشكيل ودراجتين ناريتين ومبالغ مالية قاربت 870 الف جنيه.

تبين أنه جرى ضبط المتهمين باستخدام قسم المساعدات الفنية وتصوير ورصد عملية الضبط كاملة وأمرت النيابة بإحالتهم محبوسين للمحكمة التي رفضت دفاعهم ودفوعهم منوهة إلى أنها أخذتهم بأقصى قدر من الشدة نظرا لما تمثله تلك النوعية من الجرائم بالإخلال بأمن وسلامة المجتمع وصحة المواطنين.

كما نوهت المحكمة أيضا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت قبل المتهمين جاءت على سندا من المشروعية الإجرائية وأن المحكمة تساير النيابة العامة فى ما انتهت إليه من تحقيقات وافية صادفت صحيح الواقع والقانون.