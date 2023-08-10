إقبال المواطنين على مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره.. فيديو

افتتح اليوم الخميس، مسجد ومقام السيدة نفيسة بعد تجديده أمام الزائرين، بعدما رفعت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة بحى الخليفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بعد أعمال التطوير والترميم، يوم الثلاثاء الماضي.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وقام بتأدية الصلاة فيه، عقب ذلك استمع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، تقدم الرئيس السيسي، بالشكر لطائفة البهرة، للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.