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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرض رسوم الأطفال في مكتبة مصر العامة

معرض انامل صغيرة
معرض انامل صغيرة
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تقيم مكتبة مصر العامة بالدقي، اليوم الخميس، فى الساعة الرابعة عصرا افتتاح معرض رسوم الأطفال، ويفتتح المعرض  د. عادل عبد الرحمن ود. علا يوسف اساتذة التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

ويضم المعرض نتاج ورش الرسم التى جرى إطلاقها على مدار شهور الصيف، حيث يعرض بعد الافتتاح مجموعة اللوحات التى أنجزها الاطفال خلال الدورة الحالية التى امتدت على مدى ثلاثة شهور.

وستحتضن قاعة الجاليرى في الدور الأول عروض لوحات الأطفال ومن المقرر مناقشة الاطفال فيما رسموه من قبل أساتذة التربية الفنية.

وقد تميزت دورة هذا العام من خلال شهور الصيف بدمج الاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة في ورش الرسم لأول مرة وذلك في إطار تمكينهم ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم.

يذكر أن ورش الرسم في مكتبة مصر العامة تتيح للاطفال بين سن اربع سنوات وستة عشر عاما الانضمام إليها كما تسمح للأجانب المقيمين على أرض مصر بالانضمام إليها لممارسة النشاط الفنى.

معرض انامل صغيرة مكتبة مصر العامة فن تشكيلي اخبار الثقافة