ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره.. صور

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة بعد التجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اليوم الخميس، مسجد ومقام السيدة نفيسة بعد تجديده أمام الزائرين، بعدما رفعت الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة بحى الخليفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بعد أعمال التطوير والترميم، يوم الثلاثاء الماضي.

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بالمسجد، وقام بتأدية الصلاة فيه، عقب ذلك استمع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، تقدم الرئيس السيسي، بالشكر لطائفة البهرة، للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

 

VID-20230810-WA0026
VID-20230810-WA0026
IMG-20230810-WA0021
IMG-20230810-WA0021
IMG-20230810-WA0025
IMG-20230810-WA0025
IMG-20230810-WA0024
IMG-20230810-WA0024
IMG-20230810-WA0022
IMG-20230810-WA0022
IMG-20230810-WA0023
IMG-20230810-WA0023
IMG-20230810-WA0014
IMG-20230810-WA0014
IMG-20230810-WA0017
IMG-20230810-WA0017
IMG-20230810-WA0019
IMG-20230810-WA0019
IMG-20230810-WA0016
IMG-20230810-WA0016
IMG-20230810-WA0020
IMG-20230810-WA0020
IMG-20230810-WA0015
IMG-20230810-WA0015
IMG-20230810-WA0013
IMG-20230810-WA0013
IMG-20230810-WA0018
IMG-20230810-WA0018
IMG-20230810-WA0008
IMG-20230810-WA0008
IMG-20230810-WA0009
IMG-20230810-WA0009
IMG-20230810-WA0010
IMG-20230810-WA0010
IMG-20230810-WA0012
IMG-20230810-WA0012
IMG-20230810-WA0011
IMG-20230810-WA0011
IMG-20230810-WA0007
IMG-20230810-WA0007
هيئة النظافة والتجميل مسجد السيدة نفيسة مقامات آل البيت رئيس عبدالفتاح السيسي